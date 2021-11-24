Ширко сравнил игру «Спартака» при Витории и Тедеско

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко сравнил игру красно-белых при нынешнем главном тренере Руе Витории с игрой команды под руководством его предшественника, Доменико Тедеско.

«Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру.



Проблески в игре, возможно, и были бы видны, но общее состояние загоняет команду всё глубже. Многое не получается, результата нет, на клуб оказывается большое давление. Сложно понять, что внутри происходит.



Мне как болельщику, обывателю непринципиально, русский тренер или иностранный. Главное, чтобы команда вернулась на свой уровень и из года в год добивалась высоких результатов. Хочется получать эстетическое удовольствие от игры «Спартака», — приводит «Чемпионат» слова Ширко.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года, под его руководством красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России. После ухода Тедеско из «Спартака» главным тренером стал Руй Витория, с которым команда идет на 10-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 15 туров из 30.