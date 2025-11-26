КДК оштрафовал «Спартак» на 800 тысяч рублей за драку болельщиков, ЦСКА — на 200 тысяч

Всего во время и после игры за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории.