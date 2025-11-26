«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

ЦСКА попросил комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» за фол на полузащитнике Даниле Круговом на 5-й минуте матча, а также эпизод с засчитанным голом полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева на 43-й минуте встречи.

«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте за фол защитника Игоря Дивеева на полузащитнике Романе Зобнине. Сначала Карасев назначил одиннадцатиметровый, но изменил решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.