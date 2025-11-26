В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером команды Фабио Челестини.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб улучшит финансовые условия 50-летнего специалиста на 40 процентов.

— Обсуждали ли вы, возможно, продление контракта с Челестини?

— Контракт с Челестини рассчитан по схеме 2+1. Причем третий год продлевается при определенных условиях автоматически. Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это вполне возможно, — сказал Бабаев «СЭ».

Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством московская команда выиграла Суперкубок России-2025.