«Спартак» продлил контракт с Помазуном до 2029 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Ильей Помазуном.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий договор истекал летом 2027-го.

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025-го. На счету 29-летнего россиянина 14 матчей за красно-белых.

Помазун — воспитанник ЦСКА, за который провел 10 матчей, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.