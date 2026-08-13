Алаев: «По моим прогнозам, полноценно мы вернемся в систему соревнований сборных и клубов в 2027 году»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении российского футбола на международной арене.

«На данный момент нового добавить нечего, в переговорах я не участвую. У меня есть своя оценка происходящего. Как и вы, я вижу тенденции по возвращению спортивных федераций в разном статусе. Тренд понятен. Но футбол — отдельная история, самый политизированный вид спорта. По моим прогнозам, самый реалистичный вариант — полноценно мы вернемся в 2027 году в систему соревнований сборных и клубов. Но для этого нужно пройти большой путь. Какие точки? Будет ли это жеребьевка к Евро? Информации у меня нет. Но выглядит это реалистично. Если на каком-то этапе понадобится помощь РПЛ, РФС, мы подключимся. Есть вопросы по тому, как будет происходить восстановление: рейтинг, лицензирование, календарь, безопасность, проведение матчей. Ситуация развивается», — сказал Алаев «СЭ».

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.