Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 августа, 14:05

Алаев: «По моим прогнозам, полноценно мы вернемся в систему соревнований сборных и клубов в 2027 году»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении российского футбола на международной арене.

«На данный момент нового добавить нечего, в переговорах я не участвую. У меня есть своя оценка происходящего. Как и вы, я вижу тенденции по возвращению спортивных федераций в разном статусе. Тренд понятен. Но футбол — отдельная история, самый политизированный вид спорта. По моим прогнозам, самый реалистичный вариант — полноценно мы вернемся в 2027 году в систему соревнований сборных и клубов. Но для этого нужно пройти большой путь. Какие точки? Будет ли это жеребьевка к Евро? Информации у меня нет. Но выглядит это реалистично. Если на каком-то этапе понадобится помощь РПЛ, РФС, мы подключимся. Есть вопросы по тому, как будет происходить восстановление: рейтинг, лицензирование, календарь, безопасность, проведение матчей. Ситуация развивается», — сказал Алаев «СЭ».

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Александр Алаев
Читайте также
Эксперт назвал акцию в честь Коновальца «печальным моментом» для Украины
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
Российские синхронисты выиграли пятое золото из пяти на юниорском чемпионате мира
Бойцы ВС РФ рассказали о ходе освобождения Бакшеевки в Харьковской области
Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло до 12
Популярное видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
«Решение является обязательным». Смогут ли пилоты из России выступать под своим флагом в недружественных странах?
Дегтярев: «Возвращение в гоночную семью будет долгожданным и востребованным»
Дальше — без «унизительных анкет». FIA разрешила российским гонщикам выступать с флагом и гимном
Косаченко о возвращении российских гонщиков: «Наши спортсмены точно не потеряли жажду к победам»
Всемирный совет по автоспорту разрешил российским гонщикам выступать с флагом и гимном
Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России сыграет с Ираном. Матч с участником ЧМ-2026 пройдет в сентябре в Казани
Сборная России проведет товарищеский матч с Ираном 29 сентября в Казани
Сборная Ирана намерена сыграть со сборной России осенью 2026 года
Боярский считает, что сборная России не смогла бы удачно выступить на ЧМ-2026: «Рановато нам»
Раков: «Вызов в сборную, конечно, хотел бы получить — это мечта любого парнишки»
Романцев: «Россия не затерялась бы на ЧМ-2026»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и все матчи
ЦСКА — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и другие матчи
Тренер «Локомотива» Галактионов — об игре против «Оренбурга»: «Хорошо, что матч завершился вничью»
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 14 августа
«Локомотив» снова не выиграл. В XXI веке железнодорожники лишь дважды начинали чемпионат хуже
Галактионов — о безвыигрышной серии «Локомотива»: «Я готов принять ответственность и двигаться дальше»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Галатасарай» готов заплатить за Батракова 28 миллионов евро

РПЛ рассматривает возможность проведения матча всех звезд лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости