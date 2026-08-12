Булыкин считает, что Тюкавин способен заиграть в топ-5 чемпионатов Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Динамо» Константине Тюкавине.

«Динамо» не очень себя проявляет на старте сезона, поэтому и не складывается у Тюкавина. Нападающий — довольно зависимая роль. Ему нужно подносить снаряды, создавать моменты. В ближайших играх он раскроется. Будем ждать, когда Костя выйдет на новый уровень, начнет забивать и уедет в другой чемпионат. У него для этого все есть. Думаю, он вполне способен заиграть в топ-5 чемпионатов на хорошем уровне», — сказал Булыкин «СЭ».

В четырех матчах сезона-2026/27 Тюкавин сделал 1 результативную передачу.

(Давид Петросян)