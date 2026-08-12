Антон Миранчук считает, что Баста мог бы стать автором песни к чемпионату мира по футболу

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, кто бы из российских исполнителей мог стать автором песни к чемпионату мира.

«Думаю, мог бы Баста (Василий Вакуленко. — Прим. «СЭ»). Это классика нашего рэпа», — сказал Миранчук «СЭ».

Главной песней чемпионата мира-2026 была композиция Dai Dai, которую исполнили колумбийская певица Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy.