Гаджиев: «Спартак» психологически еще не дорос до первого места»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте сезона для московской команды.

«Оценю начало сезона на твердую четверку. «Спартак» должен и так побеждать тех соперников, которых победил, а своему прямому конкуренту «Краснодару» проиграли. Если бы хотя бы была ничья, то было бы идеально. Теперь у «Краснодара» уже небольшое психологическое преимущество над нами. «Спартаку», чтобы стать чемпионом, нужно какое-то время побыть рядом с первым местом. Сейчас же восприятие такое, что довольны и попаданием в тройку. О чемпионстве никто не говорит. В этом году чемпионат надо закончить, потеревшись чуть-чуть рядом с первым местом, желательно финишировать вторыми. «Спартак» психологически еще не дорос до первого места. То же самое будет и в матче с «Зенитом», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавляет таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) идет третьим в турнирной таблице.