Вахания — о своей внешности: «Сравнивают с Фредди Меркьюри»

Защитник «Краснодара» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» высказался о внешней схожести с футболистом «Реал Бетис» Эктором Бельерином.

«Меня нечасто сравнивают с ним. Скорее с Фредди Меркьюри», — сказал Вахания «СЭ».

Вахания выступает за «Краснодар» с лета 2026 года. На его счету 4 матча за «быков».