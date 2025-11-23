Появилось полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА после дерби
Колумнист «СЭ» Максим Никитин опубликовал в своем Telegram-канале полное видео конфликта фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА. Инцидент случился в субботу, 22 ноября, после матча 16-го тура чемпионата России на «Лукойл Арене».
Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.
Ранее в воскресенье в «Спартаке» подчеркнули, что в случившемся разбираются правоохранительные органы, а РПЛ заявила, что совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки.
Источник: https://t.me/spartakoz/12150
Новости