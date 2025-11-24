95 человек задержаны на матче «Спартак» — ЦСКА, троих арестовали на 5 суток

Сотрудники полиции установили личности троих участников драки, которая произошла после матча «Спартак» — ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ. Инцидент произошел на «Лукойл Арене» в Москве.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, приговорен к 5 суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на 3 года.

Двоих фанатов «Спартака» также арестовали на 5 суток. В отношении одного из них, гражданина соседнего государства, принято решение о выдворении из России. Дело второго болельщика будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

Волк добавила, что во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории.

Вечером 22 ноября в соцсетях появилось видео с избиением болельщика ЦСКА фанатами «Спартака», которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона.

24 ноября стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит инцидент с дракой.

«Спартаку» могут грозить санкции от РФС: клуб может получить денежный штраф и наказание в виде проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.