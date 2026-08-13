Источник: «Галатасарай» готов заплатить за Батракова 28 миллионов евро

Переговоры по поводу трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай» продолжаются, сообщил журналист Али Барансель.

По данным источника, турецкий клуб согласился заплатить за переход 21-летнего россиянина 28 миллионов евро (без учета бонусов). Ожидается, что «Локомотив» ответит не позднее следующей недели.

Ранее журналист Эмре Джингилер сообщил, что Батраков продолжает оказывать давление на «Локомотив» в связи с предложением от «Галатасарая».

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.