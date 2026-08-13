Помазун — о продлении контракта со «Спартаком»: «Спасибо за доверие»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал продление контракта с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий договор истекал летом 2027-го.

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые с первых дней после моего перехода в «Спартак» тепло меня приняли. Для меня это очень важно, я постоянно чувствую их поддержку. Позади полтора года. За это время были и сложности, но концовка прошлого сезона получилась максимально позитивной. Надеюсь, что наша команда и дальше будет прогрессировать. В том числе я буду получать больше игрового времени и радовать болельщиков своей игрой!» — цитирует голкипера пресс-служба клуба.

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025-го. На счету 29-летнего россиянина 14 матчей за красно-белых.