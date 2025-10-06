Станкович остается в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович сохранил свой пост по итогам заседания совета директоров в понедельник.

На заседании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов, а также заслушан доклад спортивного директора Франсиса Кахигао о текущей ситуации в спортивном блоке и причинах поражения в воскресном дерби с ЦСКА (2:3) в 11-м туре чемпионата России.

Игра против армейцев стала четвертой, которую 47-летний сербский специалист пропустил из-за месячной дисквалификации, она закончится 19 октября. После 11 туров «Спартак» (18 очков) занимает 6-е место в таблице РПЛ.

Станкович возглавил «Спартак» 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.