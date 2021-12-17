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Малком: «Цель «Зенита» на Лигу Европы — подготовиться к «Бетису» и выйти в следующий раунд»

Малком оценил шансы «Зенита» на успех в Лиге Европы
10:27
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Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос о том, сопоставимы ли сейчас уровни петербургской команды и «Барселоны».

«Каждая команда — это отдельная история, — приводит слова Малкома РИА «Новости Спорт». — «Барселона» — это великий клуб, один из самых больших в мире, если не самый большой. Это команда очень высокого качества, хоть сейчас она и не так хороша, как должна была бы быть. Считаю, что и у нас, и у них дела в Лиге Европы могут пойти хорошо».

Нападающий также ответил, хотел бы сыграть с Барселоной в плей-офф Лиги Европы или нет.

«Цель «Зенита» на Лигу Европы — подготовиться к «Бетису» и выйти в следующий раунд. А потом пройти еще дальше, и еще. Совершенно не важно, против кого и где мы будем играть. Мы всегда хотим только побеждать», — сказал он.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Барселона» заняли третьи места в своих группах и сыграют в Лиге Европы. В 1/16 турнира петербуржцы встретятся с «Бетисом», а каталонцы — с «Наполи».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211217/malkom-1764058465.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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