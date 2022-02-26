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Кавазашвили: «Мне невероятно интересно, что успели сделать новые руководители «Спартака» с командой»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Дерби будет очень напряженным и жестким. Мне невероятно интересно, что успели сделать новые руководители «Спартака» с командой: по какой системе будут играть, как воспользуется всеми новшествами и как себя проявят новые футболисты. ЦСКА всегда играет жестко и с огромными физическими возможностями, от этого еще интереснее увидеть «Спартак» в противостоянии с такой сильной командой.

Даже с прежним «Спартаком» было сложно что-либо предугадать, потому что это команда настроения, так они нас приучили в последнее время. Так что если раньше на «Спартак» было очень сложно давать какие-то прогнозы, то сейчас это просто невозможно с учетом всех обновлений. Заранее тяжело сказать, кто будет сильнее в игре. Тот случай, когда все покажет только матч», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 февраля и начнется в 19.00 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-mne-neveroyatno-interesno-chto-uspeli-sdelat-novye-rukovoditeli-spartaka-s-komandoy-1209782/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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3
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5
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6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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8
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