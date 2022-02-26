Шварц объяснил, почему решил выпустить Смолова в стартовом составе на матч с «Химками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему решил выпустить нападающего Федора Смолова в стартовом составе на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Если говорить в целом, то у нас достаточно качественные и мастеровитые нападающие — это и Смолов, и Тюкавин, и тот же Гладышев, который достаточно хорошо прогрессирует.



Смолов очень хорошо готов, он плодотворно и упорно работал в течение всех сборов. Сейчас мы намерены показать, насколько мы готовы к этой игре», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Шварц.

Матч «Химки» — «Динамо» пройдет сегодня, 26 февраля, начало — в 14.00 (мск). Федор Смолов — воспитанник «Динамо» он вернулся в команду в январе 2022 года.