Александр Кержаков пропустит матч «Нижнего Новгорода» против «Урала» из-за болезни

Тренер «Нижнего Новгорода» Владимир Казаков объяснил, почему главный тренер нижегородцев Александр Кержаков пропустит игру 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«Александр Анатольевич приболел, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он будет вести игру, но в других условиях», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Казаков.

Казаков будет исполнять обязанности главного тренера команды в этой встрече.

Матч «Нижний Новгород» — «Урал» состоится сегодня, 26 февраля, начало — в 14.00 (мск).