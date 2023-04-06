Каряка: «Борьба за выживание в РПЛ будет интересная, но думаю, что «Крылья Советов» не вылетят»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил шансы самарской команды на победу в FONBET Кубке России.

«У «Крыльев» в Кубке идут дела лучше, чем в чемпионате на данный момент. Вчера в матче с ЦСКА они имели преимущество во втором тайме, но не повезло в конце. Теперь самарцы постараются дойти до финала через плей-офф Пути регионов. Шансы у них есть, как и у всех команд. В этом году Кубок России очень непредсказуемый. Поэтому ни про одну команду, даже про фаворитов, я бы не сказал, что у них больше шансов», — приводит Metaratings.ru слова Каряки.

Также он высказался о турнирном положении «Крыльев Советов» в РПЛ.

«Вообще, в «Крыльях» работает Осинькин — хороший специалист. Думаю, что у команды хватит ресурсов, чтобы играть на два фронта и решить свои задачи и в Кубке, и в чемпионате. Борьба за выживание в РПЛ будет интересная, но думаю, что «Крылья» не вылетят», — добавил экс-игрок команды.

В полуфинале Пути РПЛ «Крылья Советов» уступили ЦСКА и по итогам двух матчей вылетели в нижнюю сетку турнира.

В турнирной таблице чемпионата России самарская команда занимает 12-е место, имея в активе 21 очко. В 22-м туре «Крылья» проведут матч против «Сочи». Игра состоится 9 апреля в 14.00 по московскому времени.