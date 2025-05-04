Каррера: «В последних матчах «Спартак» испортил хороший сезон»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ничьей красно-белых с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«В последних играх «Спартак» испортил хороший сезон. Победа в Кубке России, несмотря на положение в турнирной таблице РПЛ, могла бы их спасти», — сказал Каррера «СЭ».

После ничьей с «Факелом» «Спартак» лишился шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание идущих на третьем месте красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 15 мая в Москве на «Лукойл Арене», начало игры — в 20.00 (мск).