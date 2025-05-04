«Химки» и «Ростов» будут играть в чемпионате России 4 мая

Матч «Химки» — «Ростов» в 27-м туре чемпионата России пройдет в воскресенье, 4 мая. Встречу примет «Арена Химки», стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Химки» — «Ростов» изучйте в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Арена Химки (Химки)

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Прямой эфир начнется в 19.25 по московскому времени, за пять минут до игры.

В 26 турах РПЛ «Химки» набрали 24 очка и перед игровым днем занимали 12-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче подмосковный клуб сыграл вничью с «Акроном» (2:2). «Ростов» с 37 очками шел восьмым, предыдущим соперником желто-синих в чемпионате был «Локомотив» (1:1).