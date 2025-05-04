«Зенит» — «Пари НН»: Соболев и Глушенков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Вендел, Зделар, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Соболев.

Запасные: Кержаков, Адамов, Волков, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Кассьерра, Лусиано.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Майга, Грулев.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Магкеев, Крашевский, Шнапцев, Чистяков, Кастильо, Весино.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.