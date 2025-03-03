Карпин отреагировал на слухи о назначении в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».

«То я в «Спартаке», то в «Динамо», то в «Локомотиве», то в «Ростове» — здесь нечего комментировать, никаких оснований для этого нет. Кто-то брякнул, кто-то сказал, и понеслось», — сказал Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Перед возобновлением РПЛ после зимней паузы 56-летний специалист покинул «Ростов». С 2022 года он совмещал работу в клубе и сборной России. После ухода Карпина ростовчан возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба.

2 марта «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.