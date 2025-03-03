Квеквескири пропустит три недели из-за травмы мышцы бедра
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири выбыл из строя на три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
«Скорейшего возвращения на поле, капитан», — говорится в заявлении команды.
У 34-летнего хавбека «Факела» был диагностирован надрыв портняжной мышцы бедра. Он получил порвеждение в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) и был заменен в перерыве.
В этом сезоне на счету Квеквескири 17 матчах, в которых он не отметился результаьтвными действиями.
Источник: Telegram-канал «Факела»
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|2
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|12
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|9
|3
|2
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
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|
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|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
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|
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|9
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
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|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
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|Факел
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|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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