Квеквескири пропустит три недели из-за травмы мышцы бедра

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири выбыл из строя на три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Скорейшего возвращения на поле, капитан», — говорится в заявлении команды.

У 34-летнего хавбека «Факела» был диагностирован надрыв портняжной мышцы бедра. Он получил порвеждение в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) и был заменен в перерыве.

В этом сезоне на счету Квеквескири 17 матчах, в которых он не отметился результаьтвными действиями.