Комличенко поделился мнением о ничьей в матче «Ростов» — «Динамо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил выступление команды в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Мне кажется, «Ростов» упустил победу над «Динамо». Я думаю, все это признают, это не лукавство, ничего такого особенного. По моментам, по игре, все должно было сложиться... Но, видите как, мастерства где-то не хватило реализовать наши моменты», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

После 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» с 27 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. 8 марта ростовчане на выезде проведут матч 20-го тура РПЛ с «Оренбургом», игра начнется в 12.00 по московскому времени.