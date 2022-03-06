Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о переговорах с «Ростовом». Об этом сегодня, 6 марта, сообщал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры с «Ростовом»? А зачем мне вести переговоры с «Ростовом», — сказал Карпин.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего возглавил сборную России. «Ростов» после 19 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.