В «Химках» заявили, что легионеры не собираются покидать команду

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что иностранные футболисты не собираются покидать команду.

«Уход иностранцев? Нет, у нас все нормально. Желание никто не высказывал. Сегодня у нас отличный настрой. Будем биться!» — сказал Терюшков.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 19 матчах.

Сегодня, 6 марта подмосковная команда сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 14.00 (мск).