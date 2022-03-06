«Ростов» ведет переговоры с Валерием Карпиным

«Ростов» ведет переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о возможном возвращении в клуб, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Детали переговоров не сообщаются.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего возглавил сборную России. Специалист также тренировал игроков «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» Армавир.

«Ростов» после 19 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Нынешним тренером команды является Виталий Кафанов.