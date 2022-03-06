В руководстве «Локомотива» заявили о доверии к команде Томаса Цорна

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник выразил доверие работе руководителя по спорту и развития клуба Ларса Корнетки и спортивного директора Томаса Цорна.

«Доверяю ли я Цорну и Корнетке? Да», — сказал Плутник.

35-летний Цорн работает в московской команде с июля 2021 года, Ларс Корнетка — с ноября 2021-го.

После 18-ти туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» идет на седьмом месте в турнирной таблице.