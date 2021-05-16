Караваев — об увлечении часами: «Заинтересовало, как люди такие чудеса делают»
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал об увлечении часами.
— Узнал о вашем необычном увлечении — наручными часами. Откуда это взялось и во что на данный момент вылилось?
— Особо ни во что. Просто нравится читать новости про часы, про всякие механизмы. Мне родители даже книгу о старинных часах подарили. Такое вот у меня мини-хобби.
Есть такой часовщик — Константин Чайкин. Он создал настольные часы, которые высчитывают даты Пасхи по старому и новому стилю. Вот с него и началось. Меня заинтересовало, как люди такие чудеса делают. Как вообще создать механизм, который будет работать сотни лет? Что-то в интернете прочитал, на несколько аккаунтов о часах в инстаграме подписался. Не слышал, чтобы у кого-то из футболистов было такое увлечение. Странное, правда?
— Не странное, но редкое. Но вот недавно я брал интервью у Павла Буре, и великий хоккеист рассказал, что собирает часы своего предка и полного тезки, которые выпускались в XIX веке. У него их уже несколько десятков.
— Ничего себе! Но это уже уровень коллекционирования. Мне просто нравится читать и смотреть программы на эту тему. Могу уже по дизайну отличить некоторые бренды. И любимые тоже есть. Но все часы по-своему хороши, кому-то нравятся и простые, бюджетные. Я видел, что Роман Абрамович вообще ходит с электронными часами, то есть при всем своем состоянии не заморачивается на эту тему.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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