Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал об увлечении часами.

— Узнал о вашем необычном увлечении — наручными часами. Откуда это взялось и во что на данный момент вылилось?

— Особо ни во что. Просто нравится читать новости про часы, про всякие механизмы. Мне родители даже книгу о старинных часах подарили. Такое вот у меня мини-хобби.

Есть такой часовщик — Константин Чайкин. Он создал настольные часы, которые высчитывают даты Пасхи по старому и новому стилю. Вот с него и началось. Меня заинтересовало, как люди такие чудеса делают. Как вообще создать механизм, который будет работать сотни лет? Что-то в интернете прочитал, на несколько аккаунтов о часах в инстаграме подписался. Не слышал, чтобы у кого-то из футболистов было такое увлечение. Странное, правда?

— Не странное, но редкое. Но вот недавно я брал интервью у Павла Буре, и великий хоккеист рассказал, что собирает часы своего предка и полного тезки, которые выпускались в XIX веке. У него их уже несколько десятков.

— Ничего себе! Но это уже уровень коллекционирования. Мне просто нравится читать и смотреть программы на эту тему. Могу уже по дизайну отличить некоторые бренды. И любимые тоже есть. Но все часы по-своему хороши, кому-то нравятся и простые, бюджетные. Я видел, что Роман Абрамович вообще ходит с электронными часами, то есть при всем своем состоянии не заморачивается на эту тему.

(Игорь Рабинер)

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