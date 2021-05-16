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Караваев — об увлечении часами: «Заинтересовало, как люди такие чудеса делают»

01:00
Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал об увлечении часами.

— Узнал о вашем необычном увлечении — наручными часами. Откуда это взялось и во что на данный момент вылилось?

— Особо ни во что. Просто нравится читать новости про часы, про всякие механизмы. Мне родители даже книгу о старинных часах подарили. Такое вот у меня мини-хобби.

Есть такой часовщик — Константин Чайкин. Он создал настольные часы, которые высчитывают даты Пасхи по старому и новому стилю. Вот с него и началось. Меня заинтересовало, как люди такие чудеса делают. Как вообще создать механизм, который будет работать сотни лет? Что-то в интернете прочитал, на несколько аккаунтов о часах в инстаграме подписался. Не слышал, чтобы у кого-то из футболистов было такое увлечение. Странное, правда?

— Не странное, но редкое. Но вот недавно я брал интервью у Павла Буре, и великий хоккеист рассказал, что собирает часы своего предка и полного тезки, которые выпускались в XIX веке. У него их уже несколько десятков.

— Ничего себе! Но это уже уровень коллекционирования. Мне просто нравится читать и смотреть программы на эту тему. Могу уже по дизайну отличить некоторые бренды. И любимые тоже есть. Но все часы по-своему хороши, кому-то нравятся и простые, бюджетные. Я видел, что Роман Абрамович вообще ходит с электронными часами, то есть при всем своем состоянии не заморачивается на эту тему.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью Вячеслава Караваева читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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29%

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1.73

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