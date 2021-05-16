Караваев рассказал о своем отношении к воспитавшему его ЦСКА

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал об отношении к ЦСКА, своему родному клубу.

— Я прошел в ЦСКА всю школу, от «А» до «Я» — с шести лет и до первой команды, в которой успел дебютировать. Невозможно просто так взять и вычеркнуть столько лет из жизни. Поэтому армейскому клубу очень благодарен, ЦСКА для меня всегда будет особенным клубом.

Отлично помню, как ездил из дома на базу ЦСКА в Ватутинки, и даже когда уже это была основа, дорога в один конец занимала два с половиной часа. Машины у меня еще не было. От дома до станции «Новогиреево» полчаса пешком, потом — на метро до «Аэропорта», там до манежа ЦСКА, и оттуда — уже на клубном автобусе на базу.

Помню Песчанку, когда там еще старый стадион был. Разрушенные теннисные корты и гаревое поле, на котором я маленьким успел потренироваться. Потом все это снесли. Я еще застал времена, когда на Ходынке вообще ничего не было — никаких домов. Ветер в поле гулял.

— Когда, допустим, красно-синие играют с «Зенитом», и вы выходите в футболке последнего — есть какая-то особенная реакция со стороны армейских болельщиков?

— Нет, тем более я же не перешел напрямую из ЦСКА в «Зенит». Думаю, болельщики все понимают. Тот же Юра Жирков играл в ЦСКА, а Сергей Богданович (Семак) был капитаном армейцев. Это футбольная жизнь.

(Игорь Рабинер)

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