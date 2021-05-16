Моро: «В следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— В последних трех матчах мы не добились нужного результата, так что в этой встрече мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу, — приводит слова Моро сайт «Динамо».

— В матче первого круга с ЦСКА вы забили свой первый гол за «Динамо» отличным ударом издали. Почему не так часто его использовали во второй части сезона?

— Когда мне выпадает возможность пробить, я это делаю. Может, после зимнего перерыва против нас играли более плотно, и у меня не было так уж много возможностей. Не то чтобы я осознанно старался меньше бить, при удобном случае я это буду делать.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило команде в концовке сезона, чтобы завоевать место в еврокубковой зоне?

— Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге проигрывали. У нас еще очень молодая команда.

Я уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки.