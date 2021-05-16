Моро: «В следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки»
Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
— В последних трех матчах мы не добились нужного результата, так что в этой встрече мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу, — приводит слова Моро сайт «Динамо».
— В матче первого круга с ЦСКА вы забили свой первый гол за «Динамо» отличным ударом издали. Почему не так часто его использовали во второй части сезона?
— Когда мне выпадает возможность пробить, я это делаю. Может, после зимнего перерыва против нас играли более плотно, и у меня не было так уж много возможностей. Не то чтобы я осознанно старался меньше бить, при удобном случае я это буду делать.
— Чего, на ваш взгляд, не хватило команде в концовке сезона, чтобы завоевать место в еврокубковой зоне?
— Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге проигрывали. У нас еще очень молодая команда.
Я уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю