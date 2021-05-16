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Моро: «В следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки»

07:32
Никола Моро. Фото ФК «Динамо».
Никола Моро. Фото ФК «Динамо».
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— В последних трех матчах мы не добились нужного результата, так что в этой встрече мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу, — приводит слова Моро сайт «Динамо».

— В матче первого круга с ЦСКА вы забили свой первый гол за «Динамо» отличным ударом издали. Почему не так часто его использовали во второй части сезона?

— Когда мне выпадает возможность пробить, я это делаю. Может, после зимнего перерыва против нас играли более плотно, и у меня не было так уж много возможностей. Не то чтобы я осознанно старался меньше бить, при удобном случае я это буду делать.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило команде в концовке сезона, чтобы завоевать место в еврокубковой зоне?

— Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге проигрывали. У нас еще очень молодая команда.

Я уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадем в еврокубки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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