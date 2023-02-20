Джикия о Проомесе: «Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о ситуации с полузащитником Квинси Промесом, который пропускал зимние сборы команды по личным причинам.

«Мы постоянно переписывались, общались, поддерживали друг друга. Когда я прилетал между сборами в Москву, то заехал на базу, где он тренировался. Мы с ним увиделись, обменялись словами. Он спросил про команду, я поинтересовался, как проходит его подготовка.

Время пролетело для нас быстро, для Квинси, уверен, он тянулось долго. Но очень радует, что скоро мы будем на одном футбольном поле.

Я спокоен за его состояние. Он проводит в Москве очень хорошую работу. Понятно, что индивидуальные тренировки и работа в коллективе — это огромная разница. Надеюсь, он быстро наберет тонус. Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Сообщалось, что легионер готовится к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.