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Сегодня, 18:45

Джикия о Проомесе: «Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о ситуации с полузащитником Квинси Промесом, который пропускал зимние сборы команды по личным причинам.

«Мы постоянно переписывались, общались, поддерживали друг друга. Когда я прилетал между сборами в Москву, то заехал на базу, где он тренировался. Мы с ним увиделись, обменялись словами. Он спросил про команду, я поинтересовался, как проходит его подготовка.

Время пролетело для нас быстро, для Квинси, уверен, он тянулось долго. Но очень радует, что скоро мы будем на одном футбольном поле.

Я спокоен за его состояние. Он проводит в Москве очень хорошую работу. Понятно, что индивидуальные тренировки и работа в коллективе — это огромная разница. Надеюсь, он быстро наберет тонус. Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Сообщалось, что легионер готовится к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oE206Fe9bo
Георгий Джикия
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Товарищеские матчи «Амкала» против команд из РПЛ пройдут не раньше лета
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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