Тарханов: «Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, почему от форварда «Локомотива» Артема Дзюбы нужно ждать высокую самоотдачу во всех матчах.

«У Дзюбы всегда хорошая мотивация. Он после «Зенита» ушел в тульский «Арсенал» и играл там с большим желанием. Другой мог бы на его месте сдаться, а с Артемом получилось наоборот. Он привлек к себе внимание и вернулся в «Зенит». Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне. И его мотивация не будет зависеть от того, с кем придется играть. Главное, чтобы Артем находился в хорошей форме», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Он будет выступать под 7-ым номером.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.