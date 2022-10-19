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Судейство

Сегодня, 12:00

Капитан «Ростова» раскритиковал судей РПЛ за непоследовательность решений

Капитан «Ростова» Глебов поделился мнением об уровне судейства в матчах РПЛ
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался об уровне судейства в матчах РПЛ.

— Со стороны клуба очень много критики в адрес судейства. Как относишься к этому?

— Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

— Ты считаешь, что нет последовательности в судейских решениях?

— По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

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Спартак

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Зенит

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