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Лещук признался, что хочет больше играть за «Динамо»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что думает о своем игровом времени в московском клубе.

«Я всегда говорил, что мне хочется больше играть. До окончания контракта с клубом еще далеко. Конечно, как воспитанник «Динамо» я хочу продолжать играть здесь и добиваться успехов именно с этой командой. Но никто не знает, что может произойти через год или два. Ситуации бывают разные, и все зависит не только от меня. Может быть, клуб скажет, что хочет другого вратаря. Пока я себя ассоциирую только с «Динамо», — цитирует голкипера «Динамо» Metaratings.ru.

В этом сезоне Лещук провел 4 матча за команду, пропустив 6 голов. Контракт 26-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/igor-leshchuk-mne-khochetsya-bolshe-igrat-za-dinamo-1389222/
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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