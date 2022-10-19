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Глебов недоволен обороной «Ростова»: «Нельзя играть так, как играем мы»

Капитан «Ростова» Глебов недоволен игрой команды в последних матчах
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о возможном игровом кризисе команды.

—Какие мысли после игры с «Динамо»?

— Проиграли. Пропустили три, забили один. Мало создали в атаке. Очень просто дали «Динамо» забить. Нельзя играть в обороне так, как играем мы.

— Как ты считаешь, есть ли у «Ростова» игровой кризис?

— Тренер должен считать. Мое дело — выходить и делать свою работу. А дальше будем смотреть.

— Что-то изменилось в команде за последние несколько туров и матчей в Кубке России?

— Все так же. Просто не можем создать впереди. В играх, где проиграли, очень легко даем команде-соперника забивать нам голы. Просто выносят мяч, не можем выиграть борьбу, не можем зацепиться, не можем поймать подбор. Две-три передачи — и нам забивают.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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