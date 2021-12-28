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Канчельскис считает, что Сергеев приходит в «Зенит» на замену Дзюбе

20:10
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Иван Сергеев. Сергеев — почти в «Зените». Но это не значит, что Дзюба уходит

«Скоро увидим, как Сергеев проявит себя. Я так понимаю, это замена Дзюбе. Для Сергеева переход в «Зенит» — очень хорошее событие. Самое главное, чтобы он проявил свои лучшие качества. Несмотря на хорошую форму Сергеева, приглашать ли футболиста в сборную, будет решать Валерий Карпин. Пока сложно загадывать: матчи в марте. Поживем — увидим», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-игрок «Зенита» также оценил трансферную политику питерцев.

«К «Зениту» вопросов не может возникать. Они могут купить кого захотят в любое время. Если другие клубы думают, как бы приобрести футболиста подешевле, питерцы действуют по другой схеме. Проблем с нападающими у них не будет. Захотели — купили», — добавил Канчельскис.

В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев провел 18 матчей в Тинькофф чемпионате России, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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