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Божович заявил, что хочет получать российское гражданство

19:17
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что планирует получить гражданство России.

— Вы заявляли, что не будете получать российское гражданство до приезда в Россию. Как сейчас с этим дела?

— Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен, — рассказала Божович Sport24.

Божович был назначен главным тренером «Арсенала» 3 сентября 2021 года вместо Дмитрия Парфенова.

53-летний специалист уже тренировал тульский клуб в сезоне-2017/18. До этого оследним местом работы черногорского специалиста были самарские «Крылья Советов», которые он возглавлял с октября 2018 года по июнь 2020-го.

Ранее он также тренировал московские «Динамо» и «Локомотив», «Ростов», пермский «Амкар», «Москву», под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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