Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Балтика» арендовала защитника «Ростова»

20:14
Теги:

Защитник «Ростова» Коснтантин Ковалев перешел в «Балтику». Ростовский клуб отдал 21-летнего футболиста в аренду, сообщает сайт команды.

Ковалев перешел в «Ростов» летом 2020-го, в прошлом сезоне он уже был арендован калининградским клубом. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ футболист не сыграл ни одной встречи за «Ростов».

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1780

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Эрдоган назвал основную цель Турции
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги