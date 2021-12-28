«Балтика» арендовала защитника «Ростова»
20:14
Защитник «Ростова» Коснтантин Ковалев перешел в «Балтику». Ростовский клуб отдал 21-летнего футболиста в аренду, сообщает сайт команды.
Ковалев перешел в «Ростов» летом 2020-го, в прошлом сезоне он уже был арендован калининградским клубом. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
В этом сезоне Тинькофф РПЛ футболист не сыграл ни одной встречи за «Ростов».
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