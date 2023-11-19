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Канчельскис: «Если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вероятность перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в европейский клуб.

«Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его — о Европе можно будет забыть. Сколько стоит Александр на рынке? Футбольный мир сошел с ума — непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 миллионов евро, и 30 миллионов евро», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-evropejskij-klub-ne-voz-met-soboleva-ego-povedenie-ostavlyaet-zhelat-luchshego/
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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