Канчельскис: «Если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вероятность перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в европейский клуб.

«Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его — о Европе можно будет забыть. Сколько стоит Александр на рынке? Футбольный мир сошел с ума — непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 миллионов евро, и 30 миллионов евро», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.