Зиньковский назвал троих игроков, которыми он бы усилил «Спартак»: «Будут играть вместо меня и Соболева»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кого из известных футболистов он бы хотел пригласить в команду.

Зиньковского попросили представить, что он может усилить красно-белых тремя любыми игроками.

«Беллингем...Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Мы же сказали «самые сильные». На свои позиции тоже не хочется никого брать, наверное. Еще и обижать никого не хочется тоже, а Джуд Беллингем везде (играет).

Пускай будут Роналду еще и Месси. Отличный выбор. Будум втроем играть вместо меня и Соболева», – сказал Зиньковский на Youtube-канале «Коммент.Шоу»

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

После окончания первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Ростов» (2:1).