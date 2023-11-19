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Сегодня, 16:24

Зиньковский назвал троих игроков, которыми он бы усилил «Спартак»: «Будут играть вместо меня и Соболева»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кого из известных футболистов он бы хотел пригласить в команду.

Зиньковского попросили представить, что он может усилить красно-белых тремя любыми игроками.

«Беллингем...Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Мы же сказали «самые сильные». На свои позиции тоже не хочется никого брать, наверное. Еще и обижать никого не хочется тоже, а Джуд Беллингем везде (играет).

Пускай будут Роналду еще и Месси. Отличный выбор. Будум втроем играть вместо меня и Соболева», – сказал Зиньковский на Youtube-канале «Коммент.Шоу»

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

После окончания первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Ростов» (2:1).

Александр Соболев
Антон Зиньковский
Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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