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Канарейкин считает, что чемпионат мира по хоккею потерял в качестве из-за отсутствия России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин рассказал о своем интересе к чемпионату мира по хоккею.

«Что удается, то смотрю. Но вообще, чемпионат не вызывает особого внимания. Конечно, влияет отсутствие нашей сборной. Если вы заметили, все болельщики потеряли интерес к чемпионату мира. А сам турнир сильно потерял в качестве. Напомним, сборные России по хоккею всех уровней отстранены от международных соревнований. А следующий сезон КХЛ завершится в конце мая — тогда же, когда обычно заканчивается чемпионат мира», — цитирует Канарейкина LiveResult.

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/221620-Kanareykin-CHempionat-mira-poteryal-v-kachestve-iz-za-otsutstviya-Rossii
Федор Канарейкин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Оренбург – Спартак
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П
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 15
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Константин Тюкавин

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