Кафанов отреагировал на информацию о вхождении в штаб Семина в «Ростове»
11:53
Старший тренер Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Eurostavka о возможном вхождении в штаб Юрия Семина в «Ростове».
«Я только вышел с тренировки, такой информации не слышал. Мне пока ничего никто не говорил. Посмотрим, что будет», — сказал Кафанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что 74-летний Семин с большой долей вероятности возглавит «Ростов».
61-летний Кафанов работает в «Ростове» с 2019 года.
2 августа Валерий Карпин покинул пост главного тренера донской команды.
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