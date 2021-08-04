Кафанов отреагировал на информацию о вхождении в штаб Семина в «Ростове»

Старший тренер Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Eurostavka о возможном вхождении в штаб Юрия Семина в «Ростове».

«Я только вышел с тренировки, такой информации не слышал. Мне пока ничего никто не говорил. Посмотрим, что будет», — сказал Кафанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что 74-летний Семин с большой долей вероятности возглавит «Ростов».

61-летний Кафанов работает в «Ростове» с 2019 года.

2 августа Валерий Карпин покинул пост главного тренера донской команды.