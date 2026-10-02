Агент Барбоза: «В Португалии люди поддерживают Жезуша, а не Роналду»

Португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.

— Криштиану завершил карьеру в сборной? Или своего последнего слова он еще не сказал?

— После того, что он натворил, думаю, все мосты сожжены. Обратной дороги для него нет. По крайней мере — при этом главном тренере.

— Вот как?

— Ну, а как иначе? Роналду опять поставил себя выше всех. Обиделся. Уехал из сборной. Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал. Это нормально? И сейчас футбольная общественность в Португалии поддерживает Жезуша, а не Криштиану. Роналду уже всем надоел, в том числе и партнерам по сборной. Надоел... Те не понимали, почему они должны играть на звезду, ради его рекордов! Сколько могут продолжаться его капризы?

— По-вашему, именно Роналду в данной ситуации допустил роковую ошибку?

— На мой взгляд, да. Человек сел в свой личный самолет и улетел... Что хочет, то и творит! Капитан сборной, ее лидер так не может себя вести. Все время живет сам по себе. Без сборной. Роналду все время диктовал свои условия, привел в сборную своих физиотерапевтов, массажистов, еще кого-то... Разве это нормально? И сейчас Криштиану рассчитывал, что партнеры по национальной команде его поддержат. Но мы же этого не видим. Сборная показала, что вполне может обходиться и без него.

— Кто теперь главная звезда этой команды?

— Да в том-то и дело, что никто не тянет одеяло на себя. Хотя звезд по мировым меркам у нас хватает. Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш, Нету, Рамуш... Но они все приняли идеи главного тренера, выглядят командой, а не группой футболистов, которые помогают одному игроку бить свои же рекорды, — сказал Барбоза «СЭ».

Роналду покинул расположение сборной Португалии после объявления о том, что он не сыграет в 3-м туре Лиги наций против Дании (4:2). До этого нападающий провел на скамейке всю игру с Норвегией (2:1). В СМИ сообщалось, что 41-летний форвард может объявить о завершении карьеры в сборной.

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