Тикнизян подписал контракт с «Локомотивом» на пять лет
11:31
«Локомотив» на официальном сайте подтвердил трансфер полузащитника ЦСКА Наяира Тикнизяна. 22-летний хавбек заключил соглашение на пять лет.
Игрок будет выступать за московский клуб под номером 71.
Тикнизян дебютировал за основной состав ЦСКА в сентябре 2017 года в Кубке России. С «армейцами» Тикнизян выиграл Суперкубок России-2018. Осенью 2020 года впервые сыграл в еврокубках — в Лиге Европы-2020/21.
Всего в рамках РПЛ футболист провел 34 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Наир Тикнизян с 2020 года также является игроком молодежной сборной России. За команду он провел 7 матчей и забил 1 гол.
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