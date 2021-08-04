Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тикнизян подписал контракт с «Локомотивом» на пять лет

11:31
Наяир Тикнизян (справа). Фото ФК «Локомотив».
Наяир Тикнизян (справа). Фото ФК «Локомотив».
Теги:

«Локомотив» на официальном сайте подтвердил трансфер полузащитника ЦСКА Наяира Тикнизяна. 22-летний хавбек заключил соглашение на пять лет.

Игрок будет выступать за московский клуб под номером 71.

Тикнизян дебютировал за основной состав ЦСКА в сентябре 2017 года в Кубке России. С «армейцами» Тикнизян выиграл Суперкубок России-2018. Осенью 2020 года впервые сыграл в еврокубках — в Лиге Европы-2020/21.

Всего в рамках РПЛ футболист провел 34 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Наир Тикнизян с 2020 года также является игроком молодежной сборной России. За команду он провел 7 матчей и забил 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24525

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
Какой ты знак зодиака по гороскопу ацтеков
Спецназ готовится штурмовать кабмин Украины, где захватили заложников
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр