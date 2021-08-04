Тикнизян подписал контракт с «Локомотивом» на пять лет

«Локомотив» на официальном сайте подтвердил трансфер полузащитника ЦСКА Наяира Тикнизяна. 22-летний хавбек заключил соглашение на пять лет.

Игрок будет выступать за московский клуб под номером 71.

Тикнизян дебютировал за основной состав ЦСКА в сентябре 2017 года в Кубке России. С «армейцами» Тикнизян выиграл Суперкубок России-2018. Осенью 2020 года впервые сыграл в еврокубках — в Лиге Европы-2020/21.

Всего в рамках РПЛ футболист провел 34 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Наир Тикнизян с 2020 года также является игроком молодежной сборной России. За команду он провел 7 матчей и забил 1 гол.