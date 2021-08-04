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Семин согласовывает последние детали контракта с «Ростовом»

11:57
Юрий Семин и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Юрий Семин прибыл в Ростов во вторник, 3 августа. В настоящее время он находится в офисе клуба и согласовывает последние детали контракта.

Ранее появилась информация, что Семин, с большой долей вероятности, возглавит ростовский клуб.

74-летни Семин в качестве тренера сделал себе имя, работая с «Локомотивом». Он руководил столичным клубом с 2016 года (ранее он также работал с ним в чемпионате России с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год). Под руководством Семина «Локомотив» стал трехкратным чемпионом России и шесть раз завоевал Кубок России. В мае 2020 года было объявлено, что «Локомотив» не будет продлевать соглашение с Семиным, вместо него главным тренером команды стал серб Марко Николич.

2 августа Валерий Карпин, который ранее был назначен главным тренером сборной России, принял решение оставить работу в «Ростове». Он отметил, что для «Ростова» и сборной России лучшим вариантом будет его работа без совмещения.

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Константин Алексеев все материалы автора

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