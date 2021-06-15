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«Динамо» и «Галатасарай» претендуют на полузащитника «Бенфики»

22:10
Чикиньо. Фото Instagram
Чикиньо. Фото Instagram
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Атакующий полузащитник «Бенфики» Чикиньо попал в сферу интересов «Динамо», сообщает A Bola.

В ближайшее время московский клуб может сделать предложение по 25-летнему португальцу. Также на игрока претендует «Галатасарай». Лиссабонцы оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Чикиньо сыграл за «Бенфику» 27 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 млн евро.

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Иван Шитик все материалы автора
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