«Динамо» и «Галатасарай» претендуют на полузащитника «Бенфики»

Атакующий полузащитник «Бенфики» Чикиньо попал в сферу интересов «Динамо», сообщает A Bola.

В ближайшее время московский клуб может сделать предложение по 25-летнему португальцу. Также на игрока претендует «Галатасарай». Лиссабонцы оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Чикиньо сыграл за «Бенфику» 27 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 млн евро.