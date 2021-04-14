Ивелин Попов вернулся к тренировкам с «Сочи»
21:03
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов вернулся к тренировкам с командой. Болгарин на своей странице в Instagram 14 апреля выложил фото с тренировки.
Попов получил травму крестообразной связки колена 25 августа в дебютной игре за «Сочи». С тех пор футболист не выходил на поле и не тренировался в общей группе.
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